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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gazilerden Vali Şahin ve Rektör Durmuş’a teşekkür

İHA

Batman Üniversitesi tarafından Batman Valiliği'nin desteği ile organize edilen birlik beraberliğimizin sembol şehri Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerinden şehitlere saygı ziyareti etkinliği ile Çanakkale'ye giden gaziler Batman'a döndü. Gaziler, etkinlik nedeni ile Vali Hulusi Şahin ve Rektör Aydın Durmuş'a teşekkür etti.

Gazilerden Vali Şahin ve Rektör Durmuş’a teşekkür

Batman Üniversitesi tarafından Batman Valiliği’nin desteği ile organize edilen birlik beraberliğimizin sembol şehri Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerinden şehitlere saygı ziyareti etkinliği ile Çanakkale’ye giden gaziler Batman’a döndü. Gaziler, etkinlik nedeni ile Vali Hulusi Şahin ve Rektör Aydın Durmuş'a teşekkür etti.
Birlik beraberliğimizin sembol şehri Batman'dan kahramanlık şehri Çanakkale'ye gazilerinden şehitlere saygı ziyareti kapsamında otobüsle Çanakkale’ye uğurlanan gazilerin ilk durağı başkent Ankara oldu. Gaziler Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ankara gezisinin ardından Bursa’ya geçen gaziler, tarihi Bursa Ulu Camisi’ni ziyaret etti. Bursa programının ardından Çanakkale’ye geçen gaziler, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının yaşandığı alanları üç gün boyunca gezip, şehitlikleri ziyaret ederek şehitler için dua etti.
Gaziler ziyaret kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı, Yahya Çavuş Şehitliği ve Seyit Onbaşı Anıtı’nı ziyaret etti. Üç günlük Çanakkale ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçen gazilerimiz Balıkesir’de Kaz Dağları’nda dinlendi.

Gaziler yoğun programın ardından Batman’a döndü.
Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’a gaziler adına teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yahya Görmüş, “Bizleri atalarımızla buluşturdukları için valimize ve rektörümüze teşekkür ediyoruz. Atalarımızın 1915’te canları pahasına korudukları ve 7 düvele teslim etmedikleri bu ülkeyi bizler de 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile bir kez daha düşmanın girişine engel olduk. Bugün de bizlere 1915’te bu vatan toprakları için canlarını veren atalarımızın mezarlarını ziyaret etmek, göğüs göğse çarpıştıkları yerleri, mevzileri görmek nasip oldu. Allah bu fırsatı bize sunan büyüklerimizden razı olsun” dedi.

BATMAN

15 Ekim 2019 Salı

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