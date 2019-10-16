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Batman'da satışa hazır 5 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Batman'da metruk binalarda yapılan aramalarda, satışa hazır toplam 314 paket halinde 5 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da satışa hazır 5 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da metruk binalarda yapılan aramalarda, satışa hazır toplam 314 paket halinde 5 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri kente bulunan park, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Batman kent merkezindeki 14 metruk binada yapılan aramalarda satışa hazır 314 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuuyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucuuyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

BATMAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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