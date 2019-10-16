Batman'da 236 adet tarihi sikke ele geçirildi

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Batman’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 236 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda farklı dönemlere ait 236 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BATMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:57

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