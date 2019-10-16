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Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan mektup kampanyası

İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral ve destek için, Batman merkez ve ilçelerdeki bütün okullarda mektup kampanyası başlatıldı.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan mektup kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral ve destek için, Batman merkez ve ilçelerdeki bütün okullarda mektup kampanyası başlatıldı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, anlamlı bir projeye imza attı. Vakıf, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral ve destek için, Batman merkez ve ilçelerdeki bütün okullarda mektup kampanyası başlattı. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize moral ve destek verebilmek amacıyla, valilik oluru ile Batman merkez ve ilçelerde bulunan bütün okullarda, 'Batmanlı öğrencilerden asker ağabeylerine mektuplar' sloganıyla mektup kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz tarafından yazılacak mektuplar toplanıp, vakfımız yönetim kurulunca sınır ötesi harekatın komuta merkezine gidilerek, bu mektuplar bizzat askerlerimize teslim edilecektir. Bütün öğrenci kardeşlerimizi bu kampanyaya destek vererek, asker ağabeylerinin yanında olmaya davet ediyorum" dedi.

BATMAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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