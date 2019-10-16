Batman'da yasa dışı bahis operasyonu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, kumar, oyun makinelerine yönelik genel asayişin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının ve suç örgütlerinin gelir kapısından biri olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi. İl merkezinde 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 805 lira ele geçirilirken, yakalanan 12 şahsa yasa dışı bahis suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

BATMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:45

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.