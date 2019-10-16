Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

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Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 9 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. isimli şahıs ve hırsızlık, mala zarar verme suçundan aranan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahsın 10 Ekim günü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

BATMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:57

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