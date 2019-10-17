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Hasankeyf’te son eser taşınıyor

İHA

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemlerinde sona doğru gelindi. 6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de sıra 610 yıllık ErRızk Camii'ine geldi.

Hasankeyf’te son eser taşınıyor

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemlerinde sona doğru gelindi. 6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de sıra 610 yıllık ErRızk Camii’ine geldi.
Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, tarihi yapıların taşınma işlemleri devam ediyor. Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında 650 yıllık ErRızk Camisi’nin taşınma işlemleri çalışmalarına başlandı. Ağırlığı bin 650 ton olan caminin kaldırılması 3 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 1,7 metrelik, ikinci aşamada 1,7 metrelik ve son aşamada 1,2 metrelik kısmın kaldırılması planlanırken, birinci aşamanın kaldırma işlemlerine başlanıldı. Kaldırma işlemlerinin 15 günde tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle taş taş söküldükten sonra taşıma işlemleri tamamlanan ErRızk Camii minaresinin ardından taşınacak olan caminin diğer parçalarıyla birlikte minare yeni yerleşim alanında 610 yıl sonra tekrar inşa edilecek.

Ilısu Barajı’nda su 47 metreye ulaştı
Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı’nda temmuz ayı itibariyle su tutma işlemlerine başlandığını söyledi. Kösalı, “Şuanda inşaat çalışmaları yüzde yüze yaklaştı. Yine elektronik mekanik işlerinde biz türbinlerin tamamını yerleştirdik kuru testlerimizi yaptık. Islak testler için suyun gelmesini bekliyoruz. Ilısu barajında su şuanda 47 metre yüksekliğe ulaştı ve su tutmaya da devam ediyoruz” dedi.

Arkeo park da yerini alacak
Hasankeyf ilçesinde taşınacak olan son eser ErRızk Camii ve halim duvarları ile birlikte bu eserlerin yeni Hasankeyf’e gittiğinde ibadete açık olan bir cami olacağını kaydeden Kösalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“ErRızk Camii’nin kodu düşük olduğu için kaldırma platformuna üç aşamada kaldırma uygulayacağız. Dün itibariyle başladığımız kaldırma işlemlerini tamamladık. Eserimiz 1 metre 70 santim yüksekliğinde altını beton demirlerle takviye yaptıktan sonra önümüzdeki hafta ikinci kaldırma işlemini yapmayı planlıyoruz. Daha sonrada üçüncü kaldırma işlemini yaparak eserimizi taşınmaya hazır hale getireceğiz. Kaldırma işlemlerimizi 15 günde yapmayı planlıyoruz. Taşınma işlemleri kale sokağına bağlı ama yılsonu gelmeden su Hasankeyf ulaşmadan önce eserimizi buradan çıkartmak zorundayız. Eser önemli bir eser ibadete açık bir cami olacağı için Hasankeyf içinde önemli bir eser olacaktır. ErRızk Camii’nin dün aldığımız ölçümlere göre taşıma ağırlığımız bin 650 ton minaremizin tarihçesine baktığımızda 1402 yılında yapılmış Eyyubi yapısı camide yapılmıştır. ErRızk Camii taşınma güzergahı eski çarşıdan geçtikten sonra eser taşınma menfezinden geçecek ve Kızlar cami taşımış olduğumuz güzergahtan devam ederekten arkeo park da yerini alacaktır. Taşınacak esrin yolu dört buçuk kilometredir.”
Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na götürülmesinin ardından Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, başarılı bir şekilde taşınmıştı.

BATMAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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