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Şehit yakınları, STK ve kanaat önderleri Sason Kaymakamı Özadalı'ya plaket verdi

İHA

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları, kanaat önderleri ve ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyarete ederek yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Şehit yakınları, STK ve kanaat önderleri Sason Kaymakamı Özadalı'ya plaket verdi

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları, kanaat önderleri ve ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyarete ederek yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
Plaket takdim töreninde katılımcılar adına konuşan Kendo Aşireti kanaat önderi Hüseyin Çelik, Kaymakam Abdullah Özadalı’nın ilçede yaptığı hizmetlerin ilçedeki bütün vatandaşlar tarafından takdir edildiğini belirterek, hazırlanan plaketin bütün ilçe halkı adına verildiğini ifade etti. Çelik, "İlçe Kaymakamımız geldiği ilk günden bu güne kadar ilçemiz dahilindeki bütün köylere az veya çok muhakkak bir hizmet eli atmıştır. İlçe halkımız kanaatkardır, kendilerine uzanan bir eli muhakkak görür ve takdir eder. Kaymakamız ilçemizde devletin varlığını en iyi şekilde bizlere hissettirmiş ve ilçedeki her vatandaşın hayır duasını almayı başarmıştır. İlçemizde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisine halkımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

BATMAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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