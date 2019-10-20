Rektör Durmuş’tan ÖSYM Başkanı Aygün’e Ziyaret

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü başkanlık makamında ziyaret etti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün’e Batman ve Batman Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Durmuş, Batman’ın 450 bini geçen nüfusu ile huzurlu ve modern bir kent olduğunu belirterek, Batman Üniversitesi’nin de gün geçtikçe kurumsallaşıp büyüdüğünü söyledi.

İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette ÖSYM Başkanı Aygün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Durmuş’a teşekkür etti.

BATMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:01

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