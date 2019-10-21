Batman’da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Batman’da bir parkta polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden 4 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri kentte bulunan parklarda, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman’da bulunan bir park ve çevresinde bir şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Parka düzenlenen operasyonda A.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında elinde bulunan mont içerisinde 4 parça halinde toplamda 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

BATMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.