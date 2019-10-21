Batman'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri parklarda, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyonlar düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan operasyonda M.S. isimli şahsın evde uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmada şahsa ait ikametinin bitişiğindeki boş alandaki moloz yığınlarında da arama yapıldı. Alanda 3 parça halinde toplam 15 kilo 700 gram uyuşturucu esrar maddesi daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BATMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.