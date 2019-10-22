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Batman’da 4-6 yaş Kur’an kursu açıldı

İHA

Batman’da 4-6 yaş Kur’an kursu açıldı

Batman’da 46 yaş öğrenci grubu için Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi kapsamında iki ayrı mahallede Kur’an kursu açıldı.
Batman İl Müftülüğü’nce hayırseverlerin desteği ile Çamlıtepe ve Gültepe mahallelerinde iki ayrı Kur’an kursu açıldı. Açılış törenine Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, öğrenciler ve velileri katıldı.
Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi kapsamında açılan Kur’an kursunda konuşan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, çocukların geleceği olduğunu söyledi. Erhan, "Şüphesiz evlatlarımız çocuklarımız bizlerin göz nuru, gönül feri, cennet çiçeği ve geleceğimiz, ümidimizdir. Onları maddi ve manevi anlamda yetiştirebilmek onlara hem milli kültürümüzü hem örfi kültürümüzü hem de dini kültürümüzü vermekte benimsetmekte başta eğitimciler olmak üzere her anne ve babanın görev ve vazifesidir. O çocuklar büyüdüğü zaman eğer erkek evladıysa ya gazi ol ya şehit duygusu ile yetiştirir, eğer kız evladıysa kızımı öyle terbiye ettim öyle terbiye ettim ki ölürse yer beğensin kalırsa yar beğensin derler. O bakımdan çocuklarımızın maddi bölümüne ününe değer verdiğimiz kadar onların manevi dünyalarını da doğru bilgi ile mücehhez hale getirip bir takım çevre etrafta büyüdükleri zaman ellerine alabilecek ve başta milleti olmak üzere devlete adeta ihanet çerçevesi içerisinde onları alıp götürecek olan bir takım olumsuzluklara kaptırmamak için işte bu kurslarımız temek dini bilgileri vermesi açısından da çocuklarımıza yol göstermesi açısından da doğru bilgileri onlara verebilmek adına da son derece önemlidir” dedi.
Konuşmaların ardından Kur’an kursu açılışı gerçekleştirildi.

BATMAN

22 Ekim 2019 Salı

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