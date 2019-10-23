PTT'nin 179’uncu kuruluş yıl dönümünde 179’uncu müşteriye hediye

PTT’nin 179’uncu kuruluş yıl dönümünde PTT Batman merkez şubesinde 179’uncu sırayı alan vatandaşa pul albümü hediye edildi.

PTT Batman merkez şubesinde Fidan Toprak adlı vatandaş 179’uncu sırayı aldı. PTT’nin 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fidan Toprak’a PTT Başmüdürü Yılmaz Altunç tarafından pul albümü hediye edildi. Hediyeyi alan Fidan Toprak, PTT yetkililerine teşekkür ederek hediyenin anlamlı olduğunu söyledi.

PTT Batman Başmüdürü Yılmaz Altunç, PTT’nin 179’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Altunç, “PTT 23 Ekim 1840’ta kuruldu. PTT ülke genelinde bütün vatandaşlarımızın posa hizmetini, parasal hizmetlerini, kargokurye lojistik hizmetlerini görüyor.179 yıldır Türkiye’ye ve ilimize güzel hizmetler sunmanın mutluluğunu bütün arkadaşlarımızla yaşıyoruz. Bugünde kuruluş yıl dönümü nedeniyle valimizi ziyaret ettik. Batman PTT Genel Merkez Müdürlü’ğüne geleneksel hale gelen 179’uncu müşterimize hediye takdim törenini beraber gerçekleştirdik Fidan Toprak adındaki müşterimiz, 179’uncu sırada işlem yaptı. Günün anlam ve önemine dolayısıyla kendisine hediyeler takdim ettik. 19 PTT iş yerimizle 640 bin nüfuslu Batman’a en güzel hizmeti, kaliteyi, ucuz, hızlı ve güvenilir hizmeti sunma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl PTT Batman Başmüdürlüğü 81 il içerisinde Türkiye’nin en başarılı 2. başmüdürlüğü oldu. Geçen sene de Türkiye 7’ncisiydi, bu başarı her kademedeki arkadaşlarımızın çalışması ve çabası sonucu oldu. Nice mutlu yıllara dileği ile bütün müşterimize teşekkür ediyoruz. PTT her zaman kendilerine en yakın noktada bütün hizmetleri sunma gayreti içerisinde olacak ve inşallah daha güzel hizmetlere vatandaşa sunulacaktır” dedi.

BATMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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