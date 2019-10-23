Başkan Gür'den Rusya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Rusya ile varılan mutabakata ilişkin, "Türkiye'nin haklılığı uluslararası toplumun önünde ABD ve Rusya tarafından da kabul edilmiştir" dedi.

ABD'den sonra Rusya ile yapılan mutabakatın Barış Pınarı Harekatının hedeflediği askeri ve siyasi neticelerinin taraf ülkelerin de onaylarıyla teminat altına altına alındığını belirten Gür, Türkiye'nin haklılığının uluslararası toplumun önünde ABD ve Rusya tarafından da kabul edildiğini söyledi. Gür, "Sınırlarımızın güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü hem sahada hem de masada garanti altına alınmıştır. Soçi mutabakatı, güçlü liderlikle sağlanan yeni bir diplomatik başarıdır. Güvenli bölge ve siyasi çözüm arayışı mülteci kardeşlerimizin gönüllü dönüşünü de kolaylaştıracaktır. Bir hafta içinde dünyanın iki süper gücünün imzasını belgeler altına attırmak ancak ve ancak bir gücün eseri olabilir. O güç, haklı olmak ve hakkına sahip çıkmaktan gelir. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışılmaz liderliği demektir. Öte yandan PKK/YPG terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi gerektiğini küresel emperyal güçlerin kabul etmesi ve çekilmenin başlaması, söz konusu terör örgütünün Türkiye’ye karşı yıllardır yürüttüğü terör eylemlerini, mefhumu muhalifinden hareketle, kimin ve niçin yaptığının aslında emperyal güçlere hizmet ettiğinin de tescili niteliğindedir. Türkiye, başından beri Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğini büyük bir kararlılıkla belirtmiş ve bu dik duruşunu sonuna kadar koruyarak hem sahada hem masada sonuca ulaşmıştır. Bu mutabakatların, memleketimize, milletimize ve dünyaya hayırlar getirmesini, Suriye'nin istikrara kavuşmasına ve iç barışına katkı sunmasını diliyorum" diye konuştu.

BATMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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