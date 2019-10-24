Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

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BatmanKozluk karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, kaza, BatmanKozluk karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. 63 B 3717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaraları Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kente ki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BATMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:35

YATSI 18:50

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