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UMKE ve AFAD'dan gerçeği aratmayan tatbikat

İHA

Batman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten UMKE ve AFAD personeli, Beşiri'nin İkiköprü beldesinde afet ve olağan dışı durumlara karşı gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

UMKE ve AFAD'dan gerçeği aratmayan tatbikat

Batman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten UMKE ve AFAD personeli, Beşiri’nin İkiköprü beldesinde afet ve olağan dışı durumlara karşı gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.
UMKE ve AFAD personeli, Beşiri ileçesine bağlı İkiköprü beldesinde tatbikat gerçekleştirdi. Üç gün süren kampta olay yeri yönetimi, triyaj, hasta yaralı taşıma teknikleri, afet psikolojisi ve KBRN konularında teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Acil durumlara hazırlık amacıyla yapılan UMKE Eğitim Tatbikat Kampını Batman Valisi Hulusi Şahin, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Beşiri Belediye Başkan Vekili Kemal Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve kurum müdürleri izledi.
Afetlerde doğru müdahalenin önemine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, "Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Batman AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kimyasal ve biyolojik silahlara yönelik arındırma eğitimi ve deprem tatbikatı Beşiri ilçemizde gerçekleşti. Burada yüz civarında UMKE ekimiz ve AFAD personelimiz, bunun dışında Diyarbakır’da kimyasal ve biyolojik silahlara yönelik eğitimli personellerimiz tatbikatta yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından triyaj, hasta yaralı taşıma teknikleri, afet psikolojisi ve KBRN konularında tatbikat gerçekleştirilecek.

BATMAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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