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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sason'da parke taşı döşeme çalışmaları başladı

İHA

Batman'ın Sason İlçe Belediyesi tarafından bozulan cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Sason'da parke taşı döşeme çalışmaları başladı

Batman'ın Sason İlçe Belediyesi tarafından bozulan cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.
İlçede su taşıma hattının döşenmesinin ardından bozulan cadde ve sokaklarda yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Hayrettin Taşdemir, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini söyledi. Kilitli parke taşı döşeme işlemi sırasında cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını belirten Taşdemir, "Vatandaşlarımızın sabırlı davranmalarını ve yapılan çalışmalara destek olmalarını istiyoruz. Çalışmaların yürütüleceği yerler haliyle araç trafiğine kapatılacak. Su taşıma hattının döşenmesiyle bazı cadde ve sokaklar çok bozulmuştu. Çalışmalar nihayet bitti. Bozulan bütün yerleri sırasıyla kulanım önceliğine bağlı olarak sırasıyla her yeri yapacağız. İlçe halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı ve sabırlı olmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BATMAN

25 Ekim 2019 Cuma

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