Hasankeyf’te son eser taşınma işlemleri devam ediyor

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan taşınacak son tarihi eser olan ErRızk Caminin kaldırma işlemlerinin ikinci aşamasına başlanıldı.

6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de 610 yıllık ErRızk Camii’inin taşınma işlemlerinin ilk aşamada 1.7 metre kaldırılmış olup, ikinci aşamada 1.7 metre ve üçüncü aşamada 1.2 metre kaldırılması planlanıyor. ErRızk Caminin ikinci kaldırma işlemlerinin bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle taş taş söküldükten sonra taşıma işlemleri tamamlanan ErRızk Camii minaresinin ardından taşınacak. Caminin diğer parçalarıyla birlikte minaresiyle yeni yerleşim alanında 610 yıl sonra tekrar inşa edilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, eserlerin çok titiz çalışmalar sonucunda taşındığını söyledi. Kösalı, “Hasankeyf’te daha önce 6 eserimizi taşımıştık şuanda 7’ci eserimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eserimizi 1.70 yukarı kaldırmıştık şimdi ikinci kez 1.70 metre kaldırıp toplam 3.40 metre yüksekliğe kaldırmış olacağız. Bu kaldırma işleminden sonra altını beton takviye yapıp en son taşıma için 1.20 metre yapıp altına espiyemsileri yerleştirip taşıma işlemlerine geçmiş olacağız. Eserimizi bir ay içerisinde taşımayı hedefliyoruz çünkü Ilısu Barajının suyu gelmeden eserimizi buradan çıkartmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz” dedi.

BATMAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:32

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.