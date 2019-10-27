Batman’da 397 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da iki araçta yapılan aramada 397 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, durumundan şüphelenilen iki aracın durdurularak arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilimize 2 farklı araç ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, bilinen araçlara yönelik yapılan operasyon neticesinde, birinci araçta yapılan aramada 247 gram metemfetamin maddesi ele geçirilmiş ve H.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İkinci araçta yapılan aramada ise 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, S.O. ve T.V. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. S.O ve T.V. isimli şahıslar ise İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. H.Ç. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki gerçekleştirilecektir" denildi.

BATMAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:07

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