Tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BatmanKozluk karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesindeki tekstil işçilerini Batman’a getiren Rasim Aksoy yönetimindeki 06 DV 5393 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kozluk ilçesine bağlı Eskice köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mahsum Aksoy isimli işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mahsum Aksoy'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BATMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:30

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.