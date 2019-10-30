33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

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Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakıldı. Geceyi otobüs terminalinin içinde uyuyarak geçiren göçmenler ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Geceyi otobüs terminalinde geçiren ve beton üzerinde uyuyan göçmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine göçmenler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

BATMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

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