Batman’da 135 kilogram esrar ele geçirildi

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Batman’da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda, 135 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada, çuvallar içerisinde 135 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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