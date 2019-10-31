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Batman'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Batman'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskında, satışa hazır 12 paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskında, satışa hazır 12 paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında 5 şahısta yapılan aramada şahıslardan İ.D.'nin üzerinde bulunan poşet içerisinde 12 paket halinde satışa hazır halde toplam ağırlığı 70.95 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen bin 680 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN

31 Ekim 2019 Perşembe

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