AK Parti Batman İl Başkanlığından kan bağışı

AK Parti Batman İl Başkanlığı, Türk Kızılay’ına 'Kan Ver Can Kurtar' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Kızılay binasında kan bağışında bulunan AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, 81 ilde eş zamanlı olarak kan bağışına destek verdiklerini söyledi. Kızılay haftasını kutlayarak, vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Bilici, "Kızılay haftası vesilesiyle AK Parti kadın kolları olarak 81 ilde eş zamanlı kan bağışı yaparak bir hayat kurtarabiliriz düşüncesi ile Batman Kızılay şubesine kan bağışı programı düzenledik. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bir damla kan, bir damla umut olsun. Sizlerde düzenli kan bağışı yaparak bir insanın hayata tutunmasına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın damarımızdan iyilik akıyor’’ dedi.

Bilici Türk Kızılayı’nın uluslar arası çapta faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu belirterek, bu kurumun sıkıntısı olan insanlara nerede olursa olsun ulaşan bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi. Bilici, "Kızılay kuruluşundaki felsefe ile savaşta ve barışta insancıl yardımı ilke edinmiştir. Milletimizin eseri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini de daha yoğun daha etkin ve daha yoğun bir biçimde yapacaktır. Bizler de AK Parti teşkilatı olarak 'Kan Ver Can Kurtar' sloganı ile eş zamanlı kan bağışı etkinliği başlattık. Bu bizim en önce bir vatandaş olarak en insani görevimizdir. Tüm vatandaşlarımızın da aynı sağduyulu ile davranarak kan verip hayat kurtarabileceği düşüncesi ile hareket edip kan bağışı yapmaları konusunda bizlere eşlik etmelerini temenni ediyoruz'' diye konuştu.

BATMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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