Batman \u00dcniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Y\u00fcksekokulu taraf\u0131ndan, Cumhuriyet De\u011ferlerine Ba\u011fl\u0131l\u0131k ve Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn \u0130zinde konferans\u0131 d\u00fczenlendi. Merkez kamp\u00fcste d\u00fczenlenen konferansa, Batman \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Ayd\u0131n Durmu\u015f, \u00fcniversite akademik ve idari personeli ile \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131. \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n okunmas\u0131 ve sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan okunan Kuran\u0131 Kerim\u2019in tilavetinden sonra \u015fehit ve gaziler i\u00e7in dua edildi. Konferans\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Rekt\u00f6r Durmu\u015f, ilk emri oku olan dinin mensuplar\u0131 olarak, oku emrini \u015fiar edinmeleri gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Rekt\u00f6r Durmu\u015f, Benim \u00f6\u011frencilerimden tek bir iste\u011fim var bu co\u011frafyada ve \u00fclkemizde oynanan oyunlar\u0131 anlaman\u0131z i\u00e7in \u00e7ok okuman\u0131z laz\u0131m birde akl\u0131selim olman\u0131z laz\u0131m. Okudu\u011funuzu anlaman\u0131z laz\u0131m. Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn g\u00fczel bir s\u00f6z\u00fc var, Bu \u00fclkeye g\u00f6n\u00fcl ba\u011f\u0131 ile ba\u011fl\u0131 olan herkes T\u00fcrk \u00fc, K\u00fcrt \u00fc, Arap \u0131 bu milletin \u00f6z evlad\u0131d\u0131r diyor. Bunlar\u0131n ismi de T\u00fcrk milletidir. Bunu yanl\u0131\u015f anl\u0131yorlar, K\u00fcrt\u2019e sorsan d\u00fc\u015fmanl\u0131k besliyor. T\u00fcrk\u2019e sorsan d\u00fc\u015fmanl\u0131k besliyor. Ne yapm\u0131\u015f bu adam bu kadar d\u00fc\u015fmanl\u0131k besleniyor. B\u00f6yle alg\u0131 operasyonlar\u0131yla insanlar\u0131 kand\u0131rabiliyorlar maalesef. Onun i\u00e7in ben \u00f6\u011frencilerimden \u015funu istiyorum, neye inan\u0131yorsan\u0131z inan\u0131n, ne yap\u0131yorsan\u0131z yap\u0131n ama ilk \u00f6nce akl\u0131n\u0131z\u0131 kullan\u0131n. Alg\u0131 operasyonlar\u0131na kap\u0131lmay\u0131n. Okudu\u011funuzu iyi anlay\u0131n ki, birlik ve beraberli\u011fimizi bozmas\u0131n. T\u00fcrk, K\u00fcrt, Arap, Laz ayr\u0131mlar\u0131na girmemek laz\u0131m. Kim bu vatan i\u00e7in bir ta\u015f \u00fcst\u00fcne ta\u015f koyarsa ve bu vatana y\u00fcrekten ba\u011fl\u0131 olursa bizim ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00fczerinde yeri vard\u0131r. Hi\u00e7 onun \u0131rk\u0131na ve dinine bakm\u0131yoruz. Sevgili evlatlar\u0131m, hepinize Allah\u2019tan zihin a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015far\u0131lar diliyorum. Hepinizi aln\u0131n\u0131zdan tek tek \u00f6p\u00fcyorum dedi. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Batman \u00dcniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Y\u00fcksekokulu M\u00fcd\u00fcr Vekili Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Fahri \u00d6zteke taraf\u0131ndan Cumhuriyet De\u011ferlerine Ba\u011fl\u0131l\u0131k ve Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn \u0130zinde adl\u0131 konferans verildi. Konferans, plaketlerin takdim edilmesi ile sona erdi.