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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman’da eğitimcilerle buluştu

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve eğitim değerlendirmesi için Batman'a geldi. Havaalanında Bakan Selçuk'u Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman’da eğitimcilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve eğitim değerlendirmesi için Batman’a geldi. Havaalanında Bakan Selçuk’u Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür karşıladı.
İlk ziyaretini Batman Valiliği’ne yapan Bakan Selçuk, Batman'da eğitimle alakalı meselelerin değerlendirilmesi için istişarelerde bulunmak ve bazı çalışmalar yapmak için geldiklerini söyledi. Bakan Selçuk, “Burada eğitime olan talebin çok yüksek olması, eğitim standartları açısından çok hızlı bir mesafe alınması, bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Daha ileri ufuklara, daha ileri aşamalara gidebilmesi için Batman'daki eğitim ihtiyaçlarının yerinde gözden geçirilmesi ve buradaki yetkili arkadaşlarımızla, valimiz başta olmak üzere birlikte ele alınması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bütün il ziyaretlerinde olduğu gibi, burada da bazı hayırseverlerle, iş insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla da ayrıca değerlendirmeler yapacağız. Bunun dışında da öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantı düzenleyip onlarla bir sohbet ortamı da oluşacak. Ben bu tür temasların yararlı olduğuna ve yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili neticeler doğurduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da Batman ziyaretimizin yararlı geçeceğine, kısa ve orta vadede etkili sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi.
Bakan Selçuk daha sonra Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda, ‘Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları’ kapsamında eğitimcilerle bir araya geldi.

BATMAN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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