Batman'ın ilk kadın Müftü Yardımcısı görevine başladı

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Batman İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Halime Esra Özdemir görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yapılanma kararı almasıyla birlikte kadın müftü yardımcıları atandı. Buna göre Batman Müftü Yardımcılığına Halime Esra Özdemir atandı. Özdemir yaptığı açıklamada, Batman’da özellikle kadınlara ve gençlere yönelik projelerinin olduğunu belirterek gerekli mercilerle işbirliği içerisinde olacaklarını, kadınların bilinçlendirilmesinde ve gençliğin kazanılmasında önemli çalışmalar yapacağını söyledi.

BATMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

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