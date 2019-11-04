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Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama

DHA

BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK /YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 

BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK /YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG/PYD terör örgütünü öven, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

BATMAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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