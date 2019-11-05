Batman Valiliğinden koruma altına alınan çocuk ile ilgili açıklama

Batman Valiliği, sosyal medyada dolaşan cam silen çocuğun polis tarafından alındığı görüntülerine ilişkin, çocuğun gözaltına alınmadığını, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiğini açıkladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasım 2019 pazar günü saat 21.00 sıralarında kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan, çalıştırılan, dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde 4 çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak kimliği daha sonra tespit edilen M.Y. isimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir" denildi.

BATMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:15

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