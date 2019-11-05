Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bekirhan beldesinde bir evde yapılan aramada 260 gram, bir araçta ise çanta içinde nane ve biber arasına gizlenmiş 4 kilo 740 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili A.Y. ve D.B. gözaltına alındı.

Firari E.B.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

BATMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:15

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