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3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane

DHA

ILISU Barajı projesi kapsamında yeni inşa edilen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde TOKİ ve DSİ tarafından ilçenin mimarisine uygun kütüphane inşa edildi. Nüfusu 3.300 olan ilçenin yeni kütüphanesinde 12 bin kitap yer alıyor. 
Batman'ın 3 bin nüfuslu tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında taşınma çalışmaları sürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen yeni Hasankeyf ilçesinde sosyal donatılar arasında yer alan tarihi ilçenin mimarisine uygun inşa edilen 3 katlı kütüphane hizmete açıldı. TOKİ ve DSİ'nin işbirliğiyle yapılan kütüphaneye Kültür ve Turizm Bakanlığı da kitap desteği sağladı. Nüfusu 3.300 olan ilçenin yeni kütüphanesinde 12 bin kitap yer alıyor. 
Yeni Hasankeyf'te yapılan kütüphanenin bölgenin en modern binalarından biri olduğunu anlatan Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı, kütüphanede öğrencilerin faydalanması için bir çok imkanın olduğunu söyledi. Eski Hasankeyf ilçesindeki kütüphanenin 50 metrekarelik olduğunu hatırlatan Aslanlı, "Daha önce eski yerleşim biriminde 50 metrekarelik bir alanda sayılı kitapların bulunduğu eski kütüphanenin yerine şimdi devasa bir kütüphane binası tarihi ilçemize kazandırıldı. DSİ ile TOKİ'nin ortaklaşa yaptıkları kütüphanenin iç dizaynı ve diğer malzemelerinin tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığ üstlendi. Kütüphanemizin kapısı öğrenciler ile halka açık olacak. Öğrenciler hafta sonları hem internetten yararlanıyor hem de farklı kitapları okuma imkanı buluyor. İlçe nüfusu 3 bin 300 ama biz tam 30 yıl sonrasına hizmet verecek bir kütüphaneyi buraya kazandırdık" dedi.

BATMAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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