Engelli vatandaşlar, dokudukları halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak istiyor

Batman’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 8 yıl önce üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu halı dokuyan engelli vatandaşlar, bunu Cumhurbaşkanına ulaştıramamanın üzüntüsü yaşıyor.

Batman’da Ortopedik Engelliler Derneği’nin açtığı kursa katılan engelliler, 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek için üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu halı dokudu. Ancak engelliler, geçen süre zarfında halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek imkan bulamadı. Bunun üzüntüsünü yaşayan engeliler, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı.

Batman Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Fatma Zehra Atay, 2011 yılında Batman Ortopedik Engelliler Derneği olarak halı ve kilim dokuma projelerinin olduğunu söyledi. Atay, "Biz projemizi desteklemek için şöyle bir şey düşünmüştük, 2012 yıllarında Cumhurbaşkanımız Başbakandı. Kendilerine barış sürecinde kendilerini desteklediğimizi ve minnet duygularımızı belirtmek için Türkiye haritasını dokuduk. Pek sesimizi duyuramadık. Cumhurbaşkanımızın artık sesimizi duymasını istiyoruz. Engelli arkadaşlarımızla birlikte dokuduğumuz Türkiye haritasını kendilerine hediye etmek istiyoruz. Engelli arkadaşlarımız 67 ay içerisinde yaptı. Bir de halı dokuma bayan işidir. Ama burada erkekler daha çok meyilliydi, gönüllülerdi. Bunu dokuyan da bir erkek üyemiz” dedi.

BATMAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:20

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.