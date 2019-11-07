Gercüş'te okul yararına kermes

Batman’ın Gercüş ilçesinde değerler eğitimi kapsamında Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aile Birliği ve okul yönetimi tarafından kermes düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermeste veliler ve öğretmenlerin evde yapıp getirdiği pasta, börek, sarma ve el işi yanı sıra alana kurulan köfte pişirme tezgahı ve kadınların pişirdiği gözlemeler satışa sunuldu. Ürünler vatandaşlar tarafından kısa sürede alındı. Kermesten elde edilen gelirin okulun ihtiyaçlarına harcanacağı öğrenildi.

Kermes ile ilgili konuşan Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, kermese gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ekmen, "Öğretmenlerimiz ve velilerimizin organizasyonu ile bugün okulumuzda güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan bir faaliyette bulunduk. Düzenlediğimiz kermeste elde ettiğimiz gelirle okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Kermesimize gerek maddi gerekse manevi anlamda verdikleri destekten dolayı kurum amirlerimize, velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BATMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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