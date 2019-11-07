İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler

İstanbul’da ikamet eden 3 arkadaş, Batman’a gelerek 500 yetim ve öksüz öğrenciyi giydirdi.

'Çocuklar üşümesin' projesi kapsamında bir araya gelen ESpor İnternet Kafeciler Grubu üyeleri İlhan Çabas, Ayhan Çabas ve Engin Yüce, Batman merkez ve köylerinde okuyan 500 yetim ile öksüz öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti.

Hayırsever Engin Yüce, ESpor İnternet Kafeciler Grubu olarak 500 öğrenciye giyim ve 100 aileye gıda yardımı yapmak Batman'a geldiklerini söyledi. Yüce, "Çocuklar üşümesin adlı projemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bizi destekleyen arkadaşlarımıza yan sektörlere teşekkür ediyoruz. Amacımız yetim, öksüz kardeşlerimize ve maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize yardım etmektir. Amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yardımları alan öğrenciler, hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiler.

BATMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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