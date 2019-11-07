Aracına fare giren sürücü, tuzak kurup hayvanın kapana kısılmasını bekliyor

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– Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.

BATMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:19

YATSI 18:36

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