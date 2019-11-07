Batman’da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınıra yakın illerden Batman’a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BATMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:19

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.