Gercüş'te arıcılık kursu açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı.

Arıcıların yoğun istediği üzerine açılan kursta, hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor. 58 kursiyer, arıcılara arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları gibi konularda eğitim alıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, arı hastalık ve zararlıları ile bunlardan korunma, mücadele yöntemleri ile bal ürünlerinin üretimi hakkında teorik ve pratik bilgiler verileceğini söyledi.

Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar, kursun ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Taşpınar, "Kursiyerler aldıkları eğitim sonunda sınavda başarılı olmaları halinde sertifikalarını alıp ilçemiz ve bölgemiz adına daha kaliteli bal üreteceklerdir" dedi.

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

BATMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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