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Batman’da 27 bin dekar tarım arazisi sulandı

İHA

Batman'da 3 Mayıs1 Ekim 2019 tarihleri arasında 27 bin dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Batman’da 27 bin dekar tarım arazisi sulandı

Batman’da 3 Mayıs1 Ekim 2019 tarihleri arasında 27 bin dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını söyledi. Aydın, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Batman’da 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Batman ilimiz ve ilçelerimizde toplam 27 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Batman il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 27 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 38 milyon lira katkı sağlandı. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

BATMAN

08 Kasım 2019 Cuma

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