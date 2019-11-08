Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Batma’ın Gercüş ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Kaymakamlığı işbirliğiyle kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli eğitim müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Eğitim BirSen ilçe temsilcisi Edip Ekmen, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Programın sonunda eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

Programa katılan vatandaşlardan Selami Altun, Mevlidi Nebi Haftası nedeni ile toplandıklarını söyledi. Altun, "Gercüş’te düzenlenen programa katıldık, buna vesile olan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BATMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.