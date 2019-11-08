Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

İHA

Batma'ın Gercüş ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Batma’ın Gercüş ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Kaymakamlığı işbirliğiyle kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli eğitim müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Eğitim BirSen ilçe temsilcisi Edip Ekmen, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da konuşmacı olarak katıldı.
Program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Programın sonunda eller semaya kaldırılarak dualar edildi.
Programa katılan vatandaşlardan Selami Altun, Mevlidi Nebi Haftası nedeni ile toplandıklarını söyledi. Altun, "Gercüş’te düzenlenen programa katıldık, buna vesile olan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BATMAN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da 27 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Batman’da 27 bin dekar tarım arazisi sulandı
Bu mahallelinin tek isteği taziye evi
YEREL HABERLER Bu mahallelinin tek isteği taziye evi
4 bin eserlik Hasankeyf Müzesi, ziyarete açıldı
YEREL HABERLER 4 bin eserlik Hasankeyf Müzesi, ziyarete açıldı
Gercüş'te arıcılık kursu açıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te arıcılık kursu açıldı
Batman’da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele ...
Aracına fare giren sürücü, tuzak kurup hayvanın kapana kısılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Aracına fare giren sürücü, tuzak kurup hayvanın ...
İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdüler
YEREL HABERLER İstanbul'dan Batman'a gelip yetim ve öksüz çocukların ...
Gercüş'te okul yararına kermes
YEREL HABERLER Gercüş'te okul yararına kermes
Engelli vatandaşlar, dokudukları halıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak istiyor
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlar, dokudukları halıyı Cumhurbaşkanı ...
3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane
YEREL HABERLER 3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X