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Batman'da, Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DHA

BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist İ.E., tutuklandı.

BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist İ.E., tutuklandı.
İl Jandarman Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü  DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareket geçen ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda faaliyetleri ve taban genişletme çalışmalarını yürüttüğü, çatışmaya katıldığı, terör örgütü DEAŞ'ın görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu İ.E.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BATMAN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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