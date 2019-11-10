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Atatürk, Batman'da anıldı

DHA

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle valilik bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törende Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve Belediye Başkan Vekili İsmail Gönül, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada son bulan tören, kültür merkezinde devam etti. Buradaki törende Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimleri sergilendi, Atatürk´ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Törenin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

BATMAN

10 Kasım 2019 Pazar

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