Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı

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Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

BATMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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