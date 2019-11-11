Kozluk’ta fidan dikim etkinliği

Batman'ın Kozluk ilçesinde Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman müdürlüklerinin desteklediği kampanyaya Kaymakam Osman Bilici, Belediye Başkanı Ayhan Eren, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, ilçe şube başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Bilici, ağaç dikmenin kültür meselesi olduğunu söyledi. Kaymakam Bilici, "Bundan 17 yıl önce ilçemizde Emniyet Müdürlüğü görevini icra eden, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından ilçeye kazandırılan ormanlık alandayız. O gün dikilen ağaçların gölgesinde bu gün 600 adet fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah bu kampanyaya destek olup buraya gelen sizler gelecekte kendi ellerinizle diktiğiniz ağaçların gölgesinde dinlenme fırsatı yakalarsınız" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ise, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda, toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla yurt genelinde bakanlığımız Geleceğe Nefes Ol kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu bu kampanya tüm ülke genelinde saatler 11.11’i gösterdiğinde 11 milyon fidan toprakla buluşturacağız" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren fidan dikimi hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

BATMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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