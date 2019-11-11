Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonu, Vali Hulusi Şahin'in de takip ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik 9 Ekim günü başlatılan 'Kıran-2' operasyonu' kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonun Vali Hulusi Şahin'ın takibiyle yapıldığı belirtilerek, açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı´nca sözde 'Mava' alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan 'Kıran-2 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan' operasyonu kapsamında 20 jandarma özel harekat timiyle arama tarama faaliyeti icra etti. Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş üs bölgesinden takip edilen operasyon kapsamında 4 sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette RPG-7 antitank roketi, 20 kilo patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

BATMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:15

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.