Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki alanda, oda şeklinde mezar ve 4 iskelet bulundu.

Batman’da ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 19 ayrı noktada 57 bin fidan dikildi. Fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki fidan dikim alanında iş makinesi tarafından oda şeklindeki mezarda 4 iskelet bulundu. İskeletler arkeologlar gözetiminde çıkartılarak müzeye götürüldü.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, oda şeklindeki mezarın buradaki yerleşimin çok eskiye dayandığının göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu iskeletleri incelemek üzere müzemize yolladık. Orada koruma altına alındı" dedi.

BATMAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:22

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