Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Batman Çayı'nda balık tutmak isterken suya düşerek kaybolan şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Süleyman Çelik, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde arkadaşlarıyla balık tutmak isterken çaya düşüp kayboldu. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çelik’in bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, belediye dalgıç ekipleri ile jandarma ve 112 acil servis ekiplerinin su altında ve çevrede çalışmasına devam ediyor.

BATMAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:22

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