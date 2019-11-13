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Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı

İHA

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü'nün açığa alındığı kaydedildi.

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü’nün açığa alındığı kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen 11 asker gözaltına alındı. Aralarında Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Personel Şube Müdürü Yüzbaşı M.T. gözaltına alınmasının ardından açığa alındı.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BATMAN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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