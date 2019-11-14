Batman’da durdurulan araçtan mühimmat çıktı

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Batman'da, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.

BATMAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:13

YATSI 18:31

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