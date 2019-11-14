Gercüş’te öğretmen, öğrenci ve veli aynı masada buluştu

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler aynı masada buluşup kahvaltı yaptıktan sonra kitap okudu.

Cumhuriyet İlkokulu'nda Okul Sağlığı ve Beslenme ile Batman Her Yerde Okuyor projeleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen amaçlarının velilerin bilinçlenmesini sağlamak ve çocukların sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Ekmen, "Biz okulumuzda okuma alışkanlığını kazandırmak için birçok etkinlik yapıyoruz. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için yaptığımız kahvaltının ardından velilerimizle beraber kitap okuduk hem velilerimiz çocuklarımıza iyi bir örnek oldu hem de beraber vakit geçirmiş oldular. Yoğun katılımlarından ve duyarlılıklarından dolayı velilere teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler de anne ve babalarıyla birlikte kahvaltı yapıp kitap okumanın keyifli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.

Veliler ise yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

BATMAN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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