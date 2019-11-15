Sason’da okul servis şoförlerine eğitim

Batman'ın Sason ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından okul servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda verilen eğitim kapsamında 85 servis şoförüne güvenli sürüş ve temel trafik kuralları, servis aracında bulunması gerekenler, öğrenci servis taşımacılığı ve güvenliği, çocuk kazaları nedenleri ve korunma yöntemleri konularında eğitim verildi. Okul servis şoförlerine verilen eğitimin ardından okulda bulunan öğrencilerle bir araya gelen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, trafik dedektifleri kartı dağıttı.

Okulda kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine yoğun sevgi gösterinde bulanan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekiminde toplu olarak barış harekatına katılan askerlere selam gönderdi.

BATMAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:25

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